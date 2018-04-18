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ОБСЕ рассчитывает, что разведение сил у Станицы Луганской состоится
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ОБСЕ рассчитывает, что разведение сил у Станицы Луганской состоится 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 18 апр — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что разведение в районе Станицы Луганской сил и средств сторон конфликта в Донбассе состоится.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение об отводе сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Очередное разведение запланировано на 20 апреля. Однако накануне украинские силовики заявили, что ополченцы срывают отвод сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, поскольку «продолжают нарушать режим тишины».
"У меня такие же надежды, как и у вас. До сих пор я надежду не потерял", — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам переговоров контактной группы по Донбассу, отвечая на вопрос о разведении сил и средств в Станице Луганской.
В ходе общения с журналистам спецпредставитель ОБСЕ также заявил, что «очень мало сделано» для реконструкции автомобильного моста в Станице Луганской и облегчения прохода людей в пункте пропуска через линию соприкосновения. По его словам, это «очень печально». Он отметил, что есть планы реконструкции моста, в частности, проект МККК. «Необходимо содействие и согласие сторон (конфликта — ред.)», — заявил Сайдик.
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