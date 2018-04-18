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В ОБСЕ назвали далекой от стабильной ситуацию в зоне конфликта в Донбассе
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В ОБСЕ назвали далекой от стабильной ситуацию в зоне конфликта в Донбассе 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 18 апр — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что ситуация в зоне конфликта в Донбассе в последнее время была далека от стабильной, несмотря на объявленное с 30 марта «пасхальное» перемирие.
В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.
"В последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильной", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
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