РФ и Украина приостановили одно из соглашений

С 20 апреля между Россией и Украиной приостановлено действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«20 апреля 2018 приостановлено действие соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанное в Москве 27 февраля 1998», — отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что с 28 марта между Россией и Украиной прекращено действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники от 1995 года.