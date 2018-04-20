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РФ и Украина приостановили одно из соглашений
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Приостановлено соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Украиной и Россией 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
С 20 апреля между Россией и Украиной приостановлено действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«20 апреля 2018 приостановлено действие соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанное в Москве 27 февраля 1998», — отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что с 28 марта между Россией и Украиной прекращено действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники от 1995 года.
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