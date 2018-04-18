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Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за российского гражданства жены
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Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за российского гражданства жены 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба, первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого из-за российского гражданства его супруги.
«Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены», — сообщает «Думская» со ссылкой на источники.
По их словам, после возвращения Крыма в состав России жена Гладкого вместе с детьми продолжала жить на полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за российский ЦСКА.
Временно исполняющим обязанности начальника штаба назначен контр-адмирал Дмитрий Таран. Отмечается, что к нему у Минобороны тоже есть вопросы по его «поведению» во время «крымской весны».
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