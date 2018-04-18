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Спецрепортаж: что творится на границе Крыма с Украиной
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Спецрепортаж: что творится на границе Крыма с Украиной 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На границе между полуостровом и Украиной работают международные пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», которые на Украине называются «Чонгар» и «Каланчак» соответственно, а также предусмотренный только для граждан двух стран «Перекоп» («Чаплинка»).
Корреспонденты издания Ukraina.ru посетили «Джанкой», крупнейший по пропускной способности в Крыму: на въезд и выезд работают по пять полос, а в случае необходимости по обоим направлениям могут открыть ещё по две полосы. Ежедневно через него проходят около трёх тысяч человек туда и обратно. В 2015 году на этом КПП запустили пешеходный переход после того, как Украина прервала автобусное и железнодорожное сообщение с Крымом.
При осмотре пассажиров просят открыть все стёкла автомобиля и поднять капот, а если возникают подозрения в провозе контрабанды, водитель должен снимают обшивку и колёса, также машину могут загнать на мобильный досмотровый комплекс.
По данным Погранслужбы Украины, в 2017 году границу с Россией пересекли более 6 млн украинцев. Они могут въезжать в РФ по внутренним паспортам на срок не более 90 дней в течение 180 дней, однако это требование не распространяется на владельцев патента на работу и беженцев.
Помощь в охране пропускного пункта оказывают 17 собак различных пород: немецкие овчарки, спаниели и лабрадоры.
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