Спецрепортаж: что творится на границе Крыма с Украиной

На границе между полуостровом и Украиной работают международные пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», которые на Украине называются «Чонгар» и «Каланчак» соответственно, а также предусмотренный только для граждан двух стран «Перекоп» («Чаплинка»).

Корреспонденты издания Ukraina.ru посетили «Джанкой», крупнейший по пропускной способности в Крыму : на въезд и выезд работают по пять полос, а в случае необходимости по обоим направлениям могут открыть ещё по две полосы. Ежедневно через него проходят около трёх тысяч человек туда и обратно. В 2015 году на этом КПП запустили пешеходный переход после того, как Украина прервала автобусное и железнодорожное сообщение с Крымом.

При осмотре пассажиров просят открыть все стёкла автомобиля и поднять капот, а если возникают подозрения в провозе контрабанды, водитель должен снимают обшивку и колёса, также машину могут загнать на мобильный досмотровый комплекс.

По данным Погранслужбы Украины, в 2017 году границу с Россией пересекли более 6 млн украинцев. Они могут въезжать в РФ по внутренним паспортам на срок не более 90 дней в течение 180 дней, однако это требование не распространяется на владельцев патента на работу и беженцев.

Помощь в охране пропускного пункта оказывают 17 собак различных пород: немецкие овчарки, спаниели и лабрадоры.