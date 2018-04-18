Грызлов: обстрел Луганска носит демонстративный античеловечный характер

Борис Грызлов. МИНСК , 18 апреля. / ТАСС /. Обстрел Луганска украинскими военными во время подготовки к параду в честь празднования Дня победы носит демонстративный античеловечный характер. Об этом по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил в среду полномочный представитель РФ

"В центре внимания контактной группы остается контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российская делегация поставила вопрос о том, чтобы на каждом заседании контактной группы стороны конфликта информировали о случаях обстрелов и принятых к нарушителям перемирия дисциплинарных мерах. Обстрел Луганска во время подготовки к параду в честь празднования Дня победы — это вопиющий случай нарушения перемирия. Действия Украины явно спланированы и носят демонстративный античеловечный характер", — сказал он журналистам.

Полпред также отметил, что очевидным базовым условием неприменения оружия и безопасности является отвод сил от линии соприкосновения на всей ее протяженности, начиная с согласованных участков. «К сожалению, после разведения сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское прогресса в этом процессе практически нет. С тех пор, несмотря на выполнение всех условий для разведения, на протяжении полутора лет ВСУ раз за разом срывают разведение сил в районе Станицы Луганской», — подчеркнул Грызлов.

Он также информировал, что российская делегация обратила внимание представителей ОБСЕ на необходимость фиксировать все случаи нахождения запрещенных минскими соглашениями вооружений вблизи линии соприкосновения, особенно в жилом секторе. «Это важнейшее условие безопасности граждан. Вместе с тем, вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования, предоставления Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера», — заключил полпред.

Грызлов сообщил, что контактная группа предприняла ряд шагов для завершения процесса обмена удерживаемыми сторонами конфликта лицами по принципу «всех на всех». «Мы полагаем, что нет никаких оснований для затягивания этого процесса, и в очередной раз обратились к украинской стороне выполнить взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства и провести амнистию участников противостояния на Донбассе с обеих сторон», — пояснил он.

Он также отметил, что опыт разрешения внутренних конфликтов во многих странах показывает, что амнистия является одним из основных элементов снижения накала гражданских противостояний, важнейшим условием политического урегулирования.