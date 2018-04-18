Сергей Шаргунов: Попал на «Миротворец» — получи политическое убежище в России

-В социальных сетях на этой неделе украинские политэмигранты с радостью обсуждают новость о том, что депутат Сергей Шаргунов подал в Госдуму законопроект о порядке предоставления политического убежища в России . Расскажите об этом документе.

— Этот законопроект, на самом деле, внесен в Думу некоторое время тому назад. Надеюсь, что в скором времени можно ожидать быстрое рассмотрение этого документа. Его номер 184643-7. Он называется «О предоставлении Российской Федерацией политического убежища». Этот законопроект внесен мною вместе с моим соавтором депутатом от «Единой России» — Константином Затулиным.

Надеюсь, что он будет широко поддержан моими коллегами из самых разных фракций.

Я, конечно, подал запросы во все соответствующие ведомства, чтобы понять, сколько у нас подписывается постановлений о депортации с территории России. У нас каждый год выдворяется стабильно 120-130 тысяч человек. Я не говорю, что их всех выдворяют на территорию Украины , но, тем не менее, у меня есть ощущение, что депортации осуществляются без разбора.

Один из таких трагических примеров — судьба участницы событий Русской весны Ирины Воронцовой. Её намерены выдворить на территорию Украины. Сейчас она находится в Петербурге

Отдельная история — это ребята-ополченцы, в том числе и Николай Трегуб, которых я навестил в Подмосковье . По сути, они четвертый месяц находятся в тюрьме. Суды принимают решения о выдаче. Помните, как год назад один из ополченцев Александр Слепцов буквально в самую последнюю минуту был снят с поезда, который его уже вез в Киев.

Мы помним трагическую историю с Мариной Меньшиковой , которую депортировали на Украину, и которая потом была найдена повешенной в своей камере в Днепропетровске

Этот законопроект относится к беженцам с разных территорий, в том числе и с Донбасса. В 90-е годы такого закона не принимали, было мнение, что у нас противников нет. Да, тогда в ближнем зарубежье ситуация была поспокойней и поприличней, чем нынче. Но вот сейчас этот закон уже сверхназрел.

-Будут ли еще какие-то законодательные инициативы с вашей стороны в этой сфере?

— Да, кроме вышеуказанного законопроекта я совместно с коллегами из других фракций и из Совета Федераций вношу изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан». Нам нужно принять серьезные меры по упрощению миграционных правил для жителей ДНР и ЛНР. Это касается и устройства на работу.

-А что вы хотите упростить?

— Дело в том, что летом 2016 года льготный режим для тех, кто приехал из Украины, был отменен, а сейчас всё это надо подкорректировать, чтобы людям было легче и пребывать на нашей территории, и получать разрешение на работу — их предлагается освободить от получения трудового патента. Это касается жителей Донбасса. Эта инициатива очень важная, так как затронет очень большое количество людей, а то получается, что они приезжают в Россию и оказываются тут беспомощными и бесправными. Я просто как депутат каждый день получаю огромное количество писем и обращений от людей, которые попали в непростые жизненные ситуации.

-Как человек с Украины сможет в случае принятия вашего с Затулиным закона получить политическое убежище?

— Если против человека возбуждено уголовное дело по политическим мотивам (например, по «сепаратистским» статьям), если известно, что его преследуют за его убеждения, или он попал на сайт «Миротворец».

Должно быть основание для получения политического убежища и для выдачи паспорта гражданина России. Этот процесс надо ускорить максимально, и я с трибуны Государственной Думы это отстаиваю. Очень надеюсь на то, что что-то изменится.