Добкин: Янукович должен был остаться на Украине и умереть

«Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, что он мог выполнять свои обязанности, находясь в любом городе», — сказал Михаил Добкин прокурорам, добавив, что так не считает.

«Опасность угрожала ему (Януковичу — ред.) каждую минуту пребывания в Харьковской области… Была такая ситуация, что в Харьков он приехал одним человеком, уверенным в себе. А когда расставались мы с ним, он уже был внешне даже постаревшим лет на 10. А по телевизору, когда он делал заявление, это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть. Считаю, одно из переживаний, которое у него было внутри, скорее всего, было по поводу его безопасности», — заявил Добкин в ходе допроса в среду.

При этом, по его мнению, Янукович должен был остаться на территории Украины несмотря на угрозы жизни.

«Такая была атмосфера… Мы не знали, что может произойти через полчаса, через пять минут… Он даже если понимал, что умрет — а он, скорее всего, понимал… — он должен был остаться (на Украине — ред)… Он глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать. Если бы Янукович остался, не было бы трагических событий для многих людей», — сказал Добкин.

При этом депутат заявил, что до последнего момента Янукович планировал вернуться в Киев и надеялся на то, что договоренности с оппозицией будут выполнены.