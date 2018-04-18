Добкин: Янукович должен был остаться на Украине и умереть 

Об этом пишет РИА Новости. Издание напоминает, что Виктор Янукович ранее сообщил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия.
«Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, что он мог выполнять свои обязанности, находясь в любом городе», — сказал Михаил Добкин прокурорам, добавив, что так не считает.
«Опасность угрожала ему (Януковичу — ред.) каждую минуту пребывания в Харьковской области… Была такая ситуация, что в Харьков он приехал одним человеком, уверенным в себе. А когда расставались мы с ним, он уже был внешне даже постаревшим лет на 10. А по телевизору, когда он делал заявление, это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть. Считаю, одно из переживаний, которое у него было внутри, скорее всего, было по поводу его безопасности», — заявил Добкин в ходе допроса в среду.
При этом, по его мнению, Янукович должен был остаться на территории Украины несмотря на угрозы жизни.
«Такая была атмосфера… Мы не знали, что может произойти через полчаса, через пять минут… Он даже если понимал, что умрет — а он, скорее всего, понимал… — он должен был остаться (на Украине — ред)… Он глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать. Если бы Янукович остался, не было бы трагических событий для многих людей», — сказал Добкин.
При этом депутат заявил, что до последнего момента Янукович планировал вернуться в Киев и надеялся на то, что договоренности с оппозицией будут выполнены.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.