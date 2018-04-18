Украинский суд отказал минюсту страны во взыскании порядка $27 млн с «дочки» «Роснефти»

КИЕВ, 18 апреля. / ТАСС /. Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины в удовлетворении иска о взыскании с Лисичанского нефтеперерабатывающего завода — дочернего предприятия "Роснефти" — более 705 млн гривен (почти $ 27млн). Соответствующее решение суд принял в среду.

"В удовлетворении иска министерства юстиции к частному акционерному обществу «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» о взыскании 705 млн 633 тыс. гривен отказать полностью", — объявила председательствующая по делу судья Татьяна Косенко, добавив, что «решение вступит в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы».

Хозяйственный суд Луганской области 4 апреля начал рассмотрение дела по иску министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» о взыскании убытков, причиненных государственному бюджету Украины из-за выплаты возмещения по решению Европейского суда по правам человека по делу «АгрВедомство подало в суд из-зиокомплекс против Украины» в сумме около $27 млн В 1991-1993 годах компания «Агрокомплекс» заключила с Лисичанским НПЗ, 67% акций которого тогда принадлежали государству, контракт на переработку 350 тыс. тонн нефти, но получила лишь малую часть продукции. В течение нескольких лет «Агрокомплекс» вел судебные тяжбы, и только в 2012 году Европейский суд по правам человека принял решение, согласно которому Украина должна была возместить «Агрокомплексу» €27 млн ущерба и €30 тыс. судебных издержек.

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод на Украине остановлен. «Роснефть» законсервировала его еще в 2014 году после начала боевых действий на востоке страны.