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Алексей Плотников: Уход Гройсмана будет потрясением в политическом болоте
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Алексей Плотников: Уход Гройсмана будет потрясением в политическом болоте 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Перенос премьерского доклада — это показатель того, что сейчас не выгодно его озвучивать, так как в Верховной Раде явно не найдется голосов, чтобы его одобрить.
«Зато найдутся голоса, чтобы инициировать отставку Гройсмана, а она — это определенное потрясение в том политическом болоте, в котором мы все пребываем. Так что его уход невыгоден никому. Ведь если так случится, уже бывший премьер станет искать свою политическую нишу, готовиться либо к президентским, либо к парламентским выборам. В текущем моменте сохраняется хотя бы видимость политического спокойствия и концентрации власти вокруг Порошенко», — прикинул заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.
При этом эксперт не решается прогнозировать, когда же состоится отчет председателя правительства. Страна даже может обойтись и без доклада, хотя это будет нарушением всего и вся. Эксперт считает, что это может произойти, поскольку на Украине нарушается много норм и процедур.
«Есть масса претензий, которые можно предъявить Гройсману. То, что он говорит СМИ — это одно. Но суть в том, что он боится Верховной Рады, потому что только она его может реально отправить в отставку», — заключил Плотников.
Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана отсчитывает уже третий год работы. Верховная Рада назначила экс-спикера Гройсмана главой Кабинета 14 апреля 2016 года.
Отчет о результатах работы Кабмина в Верховной Раде перенесен на 20 июня, хотя должен был быть в середине апреля.
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