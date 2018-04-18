Ещё
Гордон: В сентябре Украину ждут досрочные парламентские выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гордон: В сентябре Украину ждут досрочные парламентские выборы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Основатель интернет-издания «Гордон» сообщил о кардинальных изменениях в политической системе, которые произойдут в скором времени.
«По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября», — написал журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook.
Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или президента. Поскольку очередные выборы глав государства должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года, то окончательная дата для возможных досрочных парламентских выборов — 30 сентября 2018 года.
«В ближайшие месяц-два нас ожидают отставка Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым», — добавил Гордон.
Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Радикальная партия» Игорь Попов сообщил, что команда президента Украины Петра Порошенко могла договориться с олигархами о проведении досрочных парламентских выборов осенью этого года, поскольку не уверена, что сохранит свои кресла после президентских выборов.
Согласно исследованию Киевского международного института социологии, проведённому в марте, 37% респондентов ещё не определились за кого голосовать на парламентских выборах, 16,7% не намерены идти на избирательные участки, а 5% украинцев вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень. Большинство симпатий украинцев, которые не собираются пропускать парламентские выборы, на стороне «Батькивщины» — 22,5%, затем следуют Радикальная партия с 13,7%, «Оппозиционный блок» (12,4%), партия «За жизнь» (10,3%), «Гражданская позиция» (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), «Самопомощь» (6%) и «Свобода» (5,8%).
Среди опрошенных, кто пойдёт на голосование, 24,6% доверили бы управление страной лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, 15,5% — руководителю Радикальной партии Олегу Ляшко, 12,5% — бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко, 9,8% — президенту Украины Петру Порошенко, 9,7% — лидеру «Оппозиционного блока» Юрию Бойко, 9,5% — руководителю партии «За жизнь» Вадиму Рабиновичу.
Украина.ру: последние новости
Эксперт: Украинские военные моряки шантажируют Порошенко Скандал с украинскими БМП: Боевые машины покупали в 15 раз дороже, чем продавали Договор о дружбе Украины с Россией: здесь играем, здесь рыбу заворачиваем - РИА Новости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России
США заявили об атаке «российских наемников»
Названы сроки блокировки Facebook в РФ215
МЧС обратилось к москвичам
МИД обратился к россиянам с предупреждением224
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение