Гордон: В сентябре Украину ждут досрочные парламентские выборы

Основатель интернет-издания «Гордон» сообщил о кардинальных изменениях в политической системе, которые произойдут в скором времени.

«По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября», — написал журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook.

Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или президента. Поскольку очередные выборы глав государства должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года, то окончательная дата для возможных досрочных парламентских выборов — 30 сентября 2018 года.

«В ближайшие месяц-два нас ожидают отставка Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым», — добавил Гордон.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Радикальная партия» Игорь Попов сообщил, что команда президента Украины Петра Порошенко могла договориться с олигархами о проведении досрочных парламентских выборов осенью этого года, поскольку не уверена, что сохранит свои кресла после президентских выборов.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, проведённому в марте, 37% респондентов ещё не определились за кого голосовать на парламентских выборах, 16,7% не намерены идти на избирательные участки, а 5% украинцев вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень. Большинство симпатий украинцев, которые не собираются пропускать парламентские выборы, на стороне «Батькивщины» — 22,5%, затем следуют Радикальная партия с 13,7%, «Оппозиционный блок» (12,4%), партия «За жизнь» (10,3%), «Гражданская позиция» (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), «Самопомощь» (6%) и «Свобода» (5,8%).