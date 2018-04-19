США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции

"Соединенные Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине , в результате которого пострадали пять человек", — говорится в распространенном в четверг документе.

Обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек по обе стороны разделительной линии, сказано в тексте. Госдепартамент призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения «нового гуманитарного кризиса».

"Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — сказано в заявлении.