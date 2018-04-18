Первого люстрированного украинского прокурора восстановили в должности

18 апреля Одесский апелляционный административный суд вынес решение, которым постановил восстановить в должности экс-прокурора Приморского района Одессы Александра Кузьменко , который ранее был уволен с должности в рамках реализации закона «Об очищении власти».

Сам Кузьменко в комментарии изданию Strana.ua сообщил, что суд признал незаконной процедуру его увольнения в рамках люстрации и обязал прокуратуру выплатить ему денежную компенсацию за время вынужденного прогула в размере 295 тыс. грн.

Тем самым впервые за последние три года в Украине было вынесено решение в пользу люстрированного чиновника.

Данный вердикт может быть обжалован в кассации (в течение 30 дней), но вне зависимости от позиции ГПУ по этому поводу решение о восстановлении Александра Кузьменко уже считается вступившим в силу.

Кузьменко ранее занимал должности первого зама прокурора Печерского района Киева, а затем — прокурора Приморского района Одессы был уволен в марте 2015 года по люстрации. Это решение экс-прокурор оспорил в судах, тяжба затянулась на три года. В частности, в декабре 2015 года Одесский окружной админсуд отказал в удовлетворении его требований, и это решение было оспорено в апелляции.

Слушание в этой инстанции приостанавливалось до вынесения вердикта Конституционным судом о соответствии закона о люстрации основному закону государства. Но КСУ до сих пор не вынес никакого решения, и в декабре прошлого года производство по иску Кузьменко было возобновлено. Наряду с оспариванием своей люстрации в украинских судах он подал жалобу в ЕСПЧ , который также принял материалы к рассмотрению.

До сегодняшнего прецедента прокурора Кузьменко в Украине наличествовали единицы судебных решений, благодаря которым чиновникам удавалось избегать попадания под каток люстрации. Самые известные случаи касались бывшего первого зама прокурора Киева Олега Валендюка, экс-главбуха ГПУ Людмилы Ерховой, бывшего руководителя Генинспекции ГПУ Максима Мельниченко и экс-прокурора Одесской области Николая Стоянова.

Подавляющее большинство прокуроров, которые попали под действие закона «Об очищении власти», были уволены из ведомства осенью 2014-весной 2015 года. Ряд люстрированных прокуроров обжалуют такое поражение в правах в украинских судах, а также Европейском суде по правам человека.