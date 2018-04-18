Соболев: Власть принимает нужные законы только под давлением улицы

«Власть не собирается создавать антикоррупционный суд и менять систему выборов с мажоритарной на избрание по открытым партийным спискам», — заявил народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев журналистам канала NewsOne в кулуарах Верховной Рады

Весь прогресс, который был достигнут при рассмотрении этих решений, считает депутат ВР, был связан с тем, что в это время под стенами парламента стояли люди и протестовали, требуя принятия этих решений.

По словам политика, как только митинг был разогнан силами полиции, о голосовании во втором чтении закона об антикоррупционном суде и нового избирательного кодекса все политики «радостно забыли». Количество поправок, которые были внесены в эти законопроекты и та скорость, с которой их рассматривают, затянет этот процесс как минимум на год.

«Антикоррупционный суд — это то место, куда приведут большинство депутатов и президента уже в роли обвиняемых», — резюмировал Соболев.