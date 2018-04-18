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Соболев: Власть принимает нужные законы только под давлением улицы
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Соболев: Власть принимает нужные законы только под давлением улицы 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
«Власть не собирается создавать антикоррупционный суд и менять систему выборов с мажоритарной на избрание по открытым партийным спискам», — заявил народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев журналистам канала NewsOne в кулуарах Верховной Рады.
Весь прогресс, который был достигнут при рассмотрении этих решений, считает депутат ВР, был связан с тем, что в это время под стенами парламента стояли люди и протестовали, требуя принятия этих решений.
По словам политика, как только митинг был разогнан силами полиции, о голосовании во втором чтении закона об антикоррупционном суде и нового избирательного кодекса все политики «радостно забыли». Количество поправок, которые были внесены в эти законопроекты и та скорость, с которой их рассматривают, затянет этот процесс как минимум на год.
«Антикоррупционный суд — это то место, куда приведут большинство депутатов и президента уже в роли обвиняемых», — резюмировал Соболев.
Сегодня глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Украина не выполнила два ключевых требования МВФ для получения нового транша: создание Антикоррупционного суда и корректировка газовых тарифов в сторону повышения.
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