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Москалькова ведет переговоры по ситуации с задержанным судном «Норд»
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Москалькова ведет переговоры по ситуации с задержанным судном «Норд» 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что работает с украинской коллегой Людмилой Денисовой для разрешения ситуации вокруг задержанного на Украине крымского судна и защиты прав его экипажа.
"Сейчас была на переговорах по поводу наших российских моряков из Крыма, которых не выпускает Украина. И мы будем работать, два омбудсмена — я и моя коллега из Украины, — с тем, чтобы найти возможность защитить их права", — сказала Москалькова в среду на встрече со студентами Московского государственного лингвистического университета.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. На членов команды наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Пограничники не выпускают их с Украины по российским документам.
Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
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