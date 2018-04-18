Москалькова ведет переговоры по ситуации с задержанным судном «Норд»

"Сейчас была на переговорах по поводу наших российских моряков из Крыма , которых не выпускает Украина. И мы будем работать, два омбудсмена — я и моя коллега из Украины, — с тем, чтобы найти возможность защитить их права", — сказала Москалькова в среду на встрече со студентами Московского государственного лингвистического университета.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. На членов команды наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Пограничники не выпускают их с Украины по российским документам.