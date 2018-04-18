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НАТО: Требования Порошенко не приближают Украину к членству в альянсе
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НАТО: Требования Порошенко не приближают Украину к членству в альянсе 

Российская Газета 1 час назад
Предоставление Украине «партнерства усиленных возможностей», на чем настаивает президент Порошенко, не приблизит его страну к членству в НАТО. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.
По ее словам, сказанные в минувший четверг слова Порошенко о том, что Киев будет настаивать на предоставлении так называемой «программы усиленных возможностей», не остались незамеченными в Брюсселе, однако само по себе это не приближает страну к получению желанного места в НАТО.
"Мы со всей серьезностью восприняли заявление вашего президента. Страны-союзники учтут это стремление. Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО", — сказала Геттемюллер.
По ее словам, эта программа разработана для «очень важных партнеров» НАТО — таких как Австралия или Иордания — которые, при этом, не планировали и не планируют становиться членами альянса.
"Это тот сигнал, который стремится получить Украина? По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству", — прокомментировала заявления Порошенко заместитель генсекретаря НАТО.
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