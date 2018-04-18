Янукович был убежден в гарантиях выполнения соглашения с оппозицией— Добкин

По словам депутата от «Оппозиционного блока», в сложившейся тогда ситуации для Виктора Януковича существовали угрозы

США. Бывший президент Украины Виктор Янукович был убежден, что соглашение об урегулировании политического кризиса в стране с представителями оппозиции, заключенное 21 февраля 2014 года, будет выполнено, в том числе, благодаря гарантиям России

Об этом во время дачи показаний в суде Киева в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича заявил депутат от «Оппозиционного блока», бывший глава Харьковской области Михаил Добкин , передает Интерфакс — Украина.

Он рассказал, что общался с экс-президентом во время пребывания его в конце февраля 2014 года в Харькове

Добкин считает, что в сложившейся тогда ситуации для Виктора Януковича существовали угрозы.

Депутат заявил, что как глава Харьковской области принимал меры для обеспечения безопасности тогдашнего президента. При этом он отметил, что не ожидал того, что Янукович уедет из Украины.