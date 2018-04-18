Без шансов на зачистку: «югославский вариант» Авакова по Донбассу нивелирует Москва

"Киев изначально подчеркивал, то не намерен соблюдать минских соглашений — мол, они подписывались в ситуации военного кризиса, и Украина на них согласилась, чтобы избежать усугубления ситуации. Президент Петр Порошенко и его команда просто не соблюдают их по всем принципиальным пунктам. Киев же давно обсуждает, что в сложившейся ситуации делать: с одной стороны, хочется вернуть Донбасс, с другой — его лучше не брать, и на этот счет есть целый ряд весомых аргументов.

К примеру, что делать с населением, которое несколько лет сопротивляется реформам, осуществляемым Киевом. Не ясно как компенсировать ущерб пострадавшим от варварских атак, от экономической и торговой блокады и унижений. Потому Киев негласно пришел к выводу, что от части населения придется избавиться — репрессиями, чистками, карательными мерами и лагерями. Население Донбасса уже не воспринимается как люди, обладающие правами человека — их приравняли к террористам. и в этом смысле Аваков не сказал ничего нового", — отмечает эксперт.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков представил план возвращения Донбасса, который назвал «мелкими шагами, которым аплодируют все». По словам, следует придерживаться постепенного перехода территорий Донбасса под контроль Киева, жители ЛДНР поражаются в правах и подвергаются репрессиям. «Вы знаете, что есть минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей. Вы также знаете, что реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной», — прокомментировал этот план пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"О том, что население Данбасса не воспринимается как полноценные граждане Украины, свидетельствует полный отказ Киева говорить с этими людьми. Ни Порошенко, ни члены правительства, ни депутаты Рады не намереваются выслушать своих сограждан и попытаться найти мирное решение конфликта. Задача стоит любыми путями сокрушить сопротивление, а миротворцев привлечь для роли статистов, чтобы они наблюдали за зачисткой Донбасса.

Все это мы уже видели в Югославии в 1999 году — Запад спокойно смотрел, как уничтожались сербы и представители других этносов, не согласные с планами НАТО на свою родину. Разумеется, такой план не устраивает ни население Донбасса, ни Россию , которая такого варианта просто не допустит. Однако США явно поддерживают планы Украины", — подчеркивает аналитик.

Аваков поехал за одобрением

План Авакова подразумевает, что миротворцы с украинскими силовиками входят в города Донбасса и блокируют населенные пункты. После этого в них начинаются тотальная проверка паспортов — у людей отнимут документы ЛНР и ДНР, выдав «только украинским гражданам» «нормальные украинские паспорта». Но жители непризнанных республик, по стратегии Авакова, вступают в гражданские права «нормальных украинцев» не сразу, а постепенно.

К примеру, люди с неподконтрольных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее в течение 5-10 лет. Параллельно Киев должен восстанавливать разрушенные им же населенные пункты в Донбассе, и Аваков в этом надеется на деньги международных доноров. После четырехлетних обстрелов артиллерией ВСУ на это нужны будут огромные суммы. Что будет, если иностранные партнеры их не дадут, украинский министр не уточнил.

ЦРУ. "Нужно учитывать, что Аваков озвучил свой план накануне отъезда в США, где у него намечен пятидневный рабочий визит. При этом в Донбассе давно не было серьезных событий — идет вялотекущий конфликт и продолжается блокада. Велика вероятность, что сейчас что-то случится, а Аваков поехал согласовывать операцию с кураторами из Госдепартамента

Но здесь есть элемент непредсказуемости — у Трампа очень непоследовательная внешняя политика, а по Украине собственной стратегии нет вовсе. Он придерживается принципов, утвержденных еще при Бараке Обаме , тем более, что их сейчас продвигают «ястребы» в Белом доме. Аваков, скорее всего, именно на их поддержку и надеется.

Эта политика подразумевала ослабление России путем создания у ее границ точек политической и военной напряженности. Этим Москве постоянно создаются политические и экономические трудности, а Западу такая ситуация дает повод для нападок на Кремль и попыток его дискредитации на международной арене. Однако Россия сделает все, чтобы планы Авакова по Донбассу остались лишь на бумаге — для Москвы они категорически неприемлемы", — заключает Юрий Почта.