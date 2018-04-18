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Савченко о заборе её биоматериалов для следствия: в рот лезть не дам
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Савченко о заборе её биоматериалов для следствия: в рот лезть не дам 

RT на русском 2 часа назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что считает неприемлемым принудительный забор биоматериалов у неё и добавила, что к ней «в рот лезть» следственным органам она не даст.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками», — сказала она.
При этом она добавила, что у следствия и так имеются окурки сигарет, которые она курила и на них есть её биоматериалы, поэтому она не считает принудительный забор оправданным.
«Ко мне в рот лезть не дам», — добавила Савченко.
Ранее арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко завершила прохождение проверки на полиграфе.
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