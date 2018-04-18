Савченко о заборе её биоматериалов для следствия: в рот лезть не дам

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что считает неприемлемым принудительный забор биоматериалов у неё и добавила, что к ней «в рот лезть» следственным органам она не даст.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками», — сказала она.

При этом она добавила, что у следствия и так имеются окурки сигарет, которые она курила и на них есть её биоматериалы, поэтому она не считает принудительный забор оправданным.

«Ко мне в рот лезть не дам», — добавила Савченко.