Жанна Эппле попала в «Миротворец»

Российская актриса Жанна Эппле попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Как сообщает «Апостроф», её внесли в базу из-за «сознательного нарушения украинской границы» и участие в мероприятиях. В частности, в 2016 году Эппле выступила в постановке труппы Московского независимого театра «Анна Каренина» в Крыму.
Эппле сыграла в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Евлампия Романова», «Марш Турецкого».
Ранее сообщалось, что исполнители главных ролей в советском фильме «Приключения Электроника» братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».