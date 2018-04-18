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Жанна Эппле попала в «Миротворец»
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Актриса Жанна Эппле попала в базу данных «Миротворца» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская актриса Жанна Эппле попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Как сообщает «Апостроф», её внесли в базу из-за «сознательного нарушения украинской границы» и участие в мероприятиях. В частности, в 2016 году Эппле выступила в постановке труппы Московского независимого театра «Анна Каренина» в Крыму.
Эппле сыграла в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Евлампия Романова», «Марш Турецкого».
Ранее сообщалось, что исполнители главных ролей в советском фильме «Приключения Электроника» братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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