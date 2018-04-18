«Дюссельдорф+»: НАБУ проводит расследование газовой формулы 

Об этом сообщила руководитель Управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.
«В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства установления в течение 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров Украины соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187», — говорится в сообщении.
Постановления Кабмина касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется согласно данным агентства Platts European Gas Daily (формула «Дюссельдорф+»).
По данным Манжуры, о подозрении пока никому не объявлено, а досудебное расследование продолжается, и о его деталях не сообщается, поскольку информация засекречена. Статья 364 УК предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет за злоупотребление властью или служебным положением.
С марта 2017 года НАБУ также ведет расследование о принятии постановления НКРЭКУ о формуле формирования цены на уголь (аналогичная формула — «Роттердам+»).
Формулы «Дюссельдорф+» и «Роттердам+» были одобрены для ценообразования на рынке газа и угля по требованию западных партнеров Украины — Еврокомиссии и МВФ.
«Роттердам плюс» включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) плюс доставку в украинский порт. В случае поставок природного газа действует формула «Дюссельдорф+» (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка на Украину), для нефти используются котировки «Platts плюс премия».