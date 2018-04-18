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СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко и правительства
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СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко и правительства 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА «Новости»
Президент Украины Петр Порошенко организовал в администрации закрытую встречу с министрами, на которой обсуждалась в том числе важность «единства всей власти». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в кабмине и парламенте.
Подчеркивается, что встреча состоялась по инициативе Порошенко. На ней присутствовали глава администрации президента, премьер-министр Владимир Гройсман и почти все министры.
Среди глав министерств не пришли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Александр Данилюк и глава министерства инфраструктуры Владимир Емельян — они находились в заграничной командировке.
По данным источников издания, на встрече обсуждались вопросы церкви и «необходимость единства всей власти», в частности, президентской и правительственной команд.
Накануне сообщалось, что Порошенко решил создать единую украинскую православную церковь.
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