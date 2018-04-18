СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко и правительства

Президент Украины Петр Порошенко организовал в администрации закрытую встречу с министрами, на которой обсуждалась в том числе важность «единства всей власти». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в кабмине и парламенте.

Среди глав министерств не пришли министр внутренних дел Арсен Аваков , министр финансов Александр Данилюк и глава министерства инфраструктуры Владимир Емельян — они находились в заграничной командировке.

По данным источников издания, на встрече обсуждались вопросы церкви и «необходимость единства всей власти», в частности, президентской и правительственной команд.