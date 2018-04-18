«Проблемная связь»: Что происходит с 4G на Украине

Глава компании «Киевстар» Петр Чернышов заявил о нарушении во время аукциона по частотам 4G.

«Когда он (президент Украины Петр Порошенко — ред.) зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку — торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг еще не начинался, фактически аукцион прервался. Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?» — рассказал он.

В целом Чернышов недоволен появлением Порошенко на аукционе и считает, что это было против правил.

Однако на самом деле раздражение одного из крупнейших мобильных операторов может быть вызвано совсем другими причинами.

Непростые торги или «Криворожсталь №2»

Торги, о которых рассказывал Чернышов, проходили 6 марта. Они касались приобретения лицензий на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц. Сами торги, если верить записи, представленной на официальном YouTube-канале Украинского государственного центра радиочастот, длились 1 час 17 минут. На 45-ой минуте торгов после подведения итогов торгов по пятому лоту — лицензии на диапазоны 1785-1785 МГц, 1875-1885 МГц ведущий аукциона сообщил, что в здании находится «очень важный гость» и в зал вошел президент Украины Петр Порошенко.

«Друзья, мне сегодня чрезвычайно приятно быть среди вас во время этого торжественного события, ведь сегодня происходят торги, которые открывают ворота для связи четвертого поколения. Представьте себе, лишь три года назад у нас не было и третьего поколения. Торжественного события, так как сегодня почти в три раза возросла начальная цена, что свидетельствует о высоком уровне прозрачности и конкурентности процесса. Это шаги, которые направлены на демонстрацию эффективной борьбы с коррупцией. Представить такой аукцион раньше было невозможно», — заявил президент, выступая перед присутствующими.

Глава государства заявил, что сеть нового поколения — «это как пересесть с дрезины на современный скоростной экспресс», сравнил масштаб события с получением Украиной безвиза с ЕС и посулил вложения в экономику Украины в размере не менее, чем 20 млрд грн.

Он также торжественно вручил лицензии на пользования радиочастнотными ресурсами Украины представителям операторов, в том числе и самому Чернышову.

К чести Порошенко следует отметить, что он не прервал торги за какой-либо лот аукциона. Лишь после того, как представители Vodafone — украинской «дочки» МТС — три раза подтвердили свою цену в 742 млн грн. за диапазоны 1785-1785 МГц, 1875-1885 МГц, а представители «Киевстара» три раза отказались повышать ставки и этот лот закрыли, слово дали Порошенко.

В целом итоги проведенных торгов были следующими: за первые три лота — диапазоны 1710-1725 МГц, 1805-1820 МГц, диапазоны 1725-1750 МГц, 1820-1845 МГц и диапазоны 1750-1770 МГц, 1845-1865 МГц комиссия получила по одному ценовому предложению и они ушли за 795 млн грн. lifecell, 1,325 млрд грн. «Киевстару» и 1,06 млрд грн. Vodafone соответственно.

Борьба развернулась за остальные три лота: лицензии на диапазоны 1770-1775 МГц, 1865-1870 МГц, диапазоны 1785-1785 МГц, 1875-1885 МГц и диапазоны 1775-1780 МГц, 1870-1875 МГц. Эти лицензии выиграли, предложив соответственно 612 млн грн. — «Киевстар», 742 млн грн. — Vodafone и 900 млн грн. — «Киевстар».

По итогам аукциона государство получило 5,434 млдр грн., что на 1,45 млрд грн. выше совокупной стартовой цены. Кстати, во время своего выступления Порошенко отметил, что надеется, что государство получит за лицензии на радиочастоты свыше 5 млрд грн., но попросил не считать это давлением на участников торгов.

Проблемы начались позже. Спустя шесть дней лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о коррупционной схеме, которую провели при участии президента Украины, украв у граждан страны «минимум 20 млрд грн.».

«Мы ходим за кредитами и одновременно даем возможность красть десятки миллиардов гривен. 6 марта комиссия по регулированию в сфере связи провела продажу частот 4. Участие в этом так называемом тендере принимал лично Петр Порошенко. Глава комиссии по регулированию связи господин Животовский — выходец из одной из компаний Порошенко, откуда же Гонтарева, Пасенюк, Ворушилин и другие персонажи», — рассказал Ляшко.

Он сравнил результаты продажи лицензий на частоты 3G, которые проходили в феврале 2015 года, и продажи лицензии на частоты 4G. При этом Ляшко перевел вырученную сумму из гривны в доллары, и ужаснулся.

«У меня очень простой вопрос, для третьеклассника: в 2015 году 3G-частоты были проданы за $750 млн, в 2018 году 4G-частоты были проданы за $200 млн — куда дели 550 млн?» — заявил он.

Он также пожаловался на то, что три лота были проданы без торгов, стартовая цена вообще была занижена в 15 раз и назвал прошедший аукцион «Криворожсталью №2», цель которого — финансировать предвыборную кампанию Порошенко.

На слова Ляшко отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман

«Ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства. Но правительство не может не отреагировать на заявление о возможном вреде, нанесенном государству. Поэтому я обратился в правоохранительные органы провести тщательную проверку всех приведенных фактов», — написал Гройсман в Facebook.

Однако в критике Ляшко была одна интересная зацепка.

Откуда цена?

Украинские журналисты поинтересовались, откуда у Ляшко такие расчеты по стоимости частот. Издание LIGA.net провело собственное расследование. Три независимых друг от друга источника издания — два во власти и один профильный топ-менеджер на правах анонимности заявили, что информацию Ляшко могли предоставить в компании-операторе Giraffe, которую контролирует экс-президент «Киевстара» Игорь Литовченко

«Его (Литовченко — ред.) компания тоже претендует на 4G. Но она требовала от Нацкомиссии переоформить ей на льготных условиях лицензию в диапазоне 2,3 ГГц для связи нового поколения еще до проведения больших 4G-конкурсов, в которых участвовали Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell. Но НКРСИ отказала — посчитала, что для такого переоформления нет законных оснований», — отмечалось в публикации.

На этапе предварительной подготовки к конкурсам по 4G конкурирующие компании пригласили британскую аналитическую компанию Analysys Mason, которая частоты и отчиталась в своей оценке перед нацрегулятором и нанимателями. Именно ее оценки и легли в основу расчетов стоимости выданных в марте лицензий. Компания же Литовченко имела доступ к этим данным.

В самой компании Giraffe давать комментарии по этому поводу отказались. При этом имя Литовченко, по информации журналистов, всплывало и в другом — летнем скандале с 4G. Тогда другой народный депутат — Борислав Береза — сообщил о том, что бюджет Украины пытаются лишить 45 млрд грн. на торгах по частотам.

В то же время, если бы за лоты были выставлены максимальные рекомендованные британцами цены, то совокупная стоимость представленных на аукционе лицензий, как утверждают журналисты LIGA.net имеющие копию расчетов Analysys Mason, составила 61 млрд грн., что равняется пяти годовым оборотам того же «Киевстара».

Впрочем, у мобильных операторов есть свои основания для недовольства Порошенко.

«Много» или печаль операторов

Президент Украины Петр Порошенко хвалится новой связью.

«Связь четвертого поколения отныне на Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G более чем 20 городах Украины! Поздравляю украинцев!» — написал он 30 марта в Facebook.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатиизации 12 апреля выдала операторам лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в самом привлекательном диапазоне 1800 МГц с началом действия с 1 июля. Однако операторы уже начали продавать новую связь населению, пересмотрев ряд своих тарифов. 17 апреля «Укринформ» сообщил, что мобильный интернет четвертого поколения протестировали более 1,2 млн украинских абонентов.

При этом мало кто упоминает, что для того, чтобы провести аукцион в начале марта мобильным операторам пришлось пойти на серьезные уступки.

Год назад — в марте 2017 года — глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский сообщил, что операторам предложил сдать частоты в диапазоне 1800 МГц, на которые у них была лицензия и которые они использовали для сервиса GSM и те вынуждены согласиться.

В качестве подсластителя для этой «горькой пилюли» приняли решение о том, что на часть этих же частот, которые будут выставляться на торгах по 4G, закрепят право первого выкупа.

«Чтобы обеспечить business continuity или беспрерывный сервис всем нам абонентам, регулятор закрепляет за тремя операторами право первого выкупа на часть частот — всего 2х60 МГц. Остальные частоты — 2х15 МГц — выставят на открытый конкурс», — пояснил Животовский год назад.

Именно это и является причиной того, что «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота без торгов, что среди прочего так возмутило главного «радикала» страны Ляшко.

Впрочем, осадок от прошедших торгов у операторов и специалистов в отрасли остался, о чем свидетельствуют как слова Чернышова, так и других специалистов.

«Уже пару раз писал, но повторюсь. Ситуация в целом выглядит так: три оператора сдали свои действующие лицензии и за 5 ярдов купили технейтральность — то есть возможность включить LTE в единожды уже проданном им частотном ресурсе 1800. Я глубоко уважаю стремление пенсионеров получать большие пенсии, но корову нужно не только доить, но и кормить.», — прокомментировал торги бывший технический директор «Киевстара» Сергей Климов

По его словам, «оптимизированные процессы — это заслуга компаний и их специалистов, а не повод доить еще больше, через повышение тарифов (мониторинг) или перепродажу воздуха» и к нормальному инвестиционному климату это отношения не имеет. Тем более, несмотря на то, что лицензии выданы на 15 лет, плата за использование радиочастот и мониторинг растет ежегодно, что не делает жизнь операторов особо привлекательной.