Вице-премьер Кириленко отказался вычеркивать русских артистов из «черного списка» 

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Рассмотрели на правительстве вопрос государственной поддержки кинематографии. Во-первых, нужно, чтобы новый закон заработал в полном объеме. Во-вторых, мы не должны уменьшать «черный список», как некоторые предлагают, и отменять госпрокатные удостоверения», — написал Кириленко на своей странице в соцсети Twitter в среду.
«Это вопрос и нацбезопасности, и защиты собственного рынка», — заявил вице-премьер.
Перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности», составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
7 марта 2018 года Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило этот перечень семью фамилиями. Это российские музыканты Александр Маршал, Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.
На данный момент в список внесены 131 представителей культуры, главным образом из Российской Федерации.
В сентябре 2017 года в «черный список» вошли эстрадные исполнители Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид); Иван Демьян; Павел Кравцов; Натан Мировой (Natan); Стас Пьеха; Ирина Тюрина (Ирина Нельсон); Александр Медведев (Шура); Вадим Новик (Билли Новик); Давид Нуриев (Птаха); Валерий Юрин.
Затем список был дополнен, в него попали российские актеры и актрисы: Людмила Чурсина, Алексей Панин, Дмитрий Певцов, Вера Кузьмина, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Александр Василевский. В списке значится также режиссер Станислав Говорухин.
В список также внесли американского актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера и писателя Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).
16 января 2018 года министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило список лиц, внеся в него российского кинорежиссера Никиту Михалкова и телеведущего Дмитрия Шепелева.