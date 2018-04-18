Вице-премьер Кириленко отказался вычеркивать русских артистов из «черного списка»

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Рассмотрели на правительстве вопрос государственной поддержки кинематографии. Во-первых, нужно, чтобы новый закон заработал в полном объеме. Во-вторых, мы не должны уменьшать «черный список», как некоторые предлагают, и отменять госпрокатные удостоверения», — написал Кириленко на своей странице в соцсети Twitter в среду.

«Это вопрос и нацбезопасности, и защиты собственного рынка», — заявил вице-премьер.

Перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности», составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ , Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесены 131 представителей культуры, главным образом из Российской Федерации