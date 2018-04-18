Гройсман призвал украинцев быть готовыми к переписи населения

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Надо готовиться к переписи населения. Эти подсчёты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Надо это делать максимально быстро», — сообщил он.

Ранее «СТРАНА.ua» писала, что вице-премьер Украины Павел Розенко сказал, что перепись населения запланирована 2020 год. Данное мероприятие обойдётся бюджету страны не менее чем в 2 млрд гривен.

В феврале СМИ рассказали о сокращении трудоспособного населения на Украине из-за миграции.