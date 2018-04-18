Гройсман обратился к украинцам

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Гройсман призвал украинцев быть готовыми к переписи населения 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинцам стоит подготовиться к переписи населения в стране.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Надо готовиться к переписи населения. Эти подсчёты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Надо это делать максимально быстро», — сообщил он.
Ранее «СТРАНА.ua» писала, что вице-премьер Украины Павел Розенко сказал, что перепись населения запланирована 2020 год. Данное мероприятие обойдётся бюджету страны не менее чем в 2 млрд гривен.
В феврале СМИ рассказали о сокращении трудоспособного населения на Украине из-за миграции.
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