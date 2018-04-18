Гройсман обратился к украинцам

Гройсман призвал украинцев быть готовыми к переписи населения

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Надо готовиться к переписи населения. Эти подсчёты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Надо это делать максимально быстро», — сообщил он.

Треба готуватись до перепису населення. Ці підрахунки дадуть нам зрозуміти реальну ситуацію в країні, проблеми розвитку, використання ресурсів. Треба це робити максимально швидко. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 апреля 2018 г. Ранее «СТРАНА.ua» писала, что вице-премьер Украины Павел Розенко сказал, что перепись населения запланирована 2020 год. Данное мероприятие обойдётся бюджету страны не менее чем в 2 млрд гривен.

В феврале СМИ рассказали о сокращении трудоспособного населения на Украине из-за миграции.