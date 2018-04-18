На Украине планируют отменить жёлтый сигнал светофора 

Правительство Украины изучает возможность отмены желтого сигнала светофора в стране.
Об этом сообщают «Украинские новости».
Отмечается, что власти страны решили изучить данный вопрос из-за аварии в Кривом Роге, в результате которой погибли 9 человек. По имеющейся информации, во время инцидента светофор горел жёлтым светом.
По данным издания, кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог «Укравтодор», Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте «Укртрансбезопасность» рассмотреть вопрос об отмене жёлтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.
17 апреля произошло столкновение трёх транспортных средств в Кривом Роге. По последним данным, 9 человек погибли в результате происшествия.