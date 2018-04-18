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Савченко назвала пыткой принудительное получение ее биологических образцов
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Савченко назвала пыткой принудительное получение ее биологических образцов 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, заявила, что расценит принудительное получение ее биологических образцов как физические пытки.
В среду Савченко доставили в суд для принудительного получения ее биологических образцов.
"Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю", — цитирует слова Савченко агентство «Укринформ».
Ее адвокат Дмитрий Бугай заявил, что такие действия являются унижением чести и достоинства человека.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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