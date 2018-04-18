Савченко назвала пыткой принудительное получение ее биологических образцов

В среду Савченко доставили в суд для принудительного получения ее биологических образцов.

"Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю", — цитирует слова Савченко агентство «Укринформ»

Ее адвокат Дмитрий Бугай заявил, что такие действия являются унижением чести и достоинства человека.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.