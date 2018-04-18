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Песков обвинил Украину в блокировке Минских соглашений
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Песков обвинил Украину в блокировке Минских соглашений 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Как сообщает РИА «Новости», таким образом Песков прокомментировал заявление главы украинского МВД Арсена Авакова о возвращении Донбасса путем внедрения миротворцев в регион. Также Песков считает, что к Крыму план Авакова не имеет никакого отношения: «Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами».
Напомним, что ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что разработал план по возвращению Донбасса в состав Украины: «Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. „Голубых касок“ столько нет — на всю территорию. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и „голубые каски“, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону».
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