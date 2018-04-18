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На Украине «декоммунизировали» День пограничника
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На Украине «декоммунизировали» День пограничника 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
День пограничника на Украине перенесли с 28 на 6 мая в связи с тем, что прежняя дата была «привязана» к СССР, решение на этот счет принято на заседании правительства Украины.
Департамент коммуникации МВД Украины сообщает, что кабмин таким образом одобрил указ президента. Разработкой нормативно-правового документа занималась администрация госпогранслужбы Украины, сообщает korrespondent.net.
«По мнению разработчиков, установление Дня пограничника Украины 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства», — сообщили в МВД Украины.
28 мая, когда пограничники отмечали свой праздник, было привязано к созданию в 1918 году пограничной охраны Российской СФСР.
Напомним, на Украине активно выступают за «декоммунизацию» праздников. Например, глава Института национальной памяти Украины Вятрович ранее заявил, что предлагает переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин, а выходной в этот день отменить.
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