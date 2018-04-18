Украинские моряки хотят в Крым. За российским гражданством — и не только

Украинские военные обратились к президенту своей страны с открытым письмом. В котором с предельной прямотой изложили то, о чем на Украине всем известно, но как-то не принято говорить вслух.

Служишь-служишь Украине, участвуешь в АТО, борешься против своих соотечественников во благо Киева — а что взамен? Ничего.

Украинские моряки, которые базировались в Крыму , в 2014 году поверили призывам новых киевских властей. Не все, но часть. Бросили все, что у них было — служебное жилье, вещи, друзей и знакомых — и покинули полуостров.

Однако в других городах Украины новое жилье им никто не предоставил и материальной поддержки не оказал. Только моральную — в виде права на участие в АТО. Некоторые поучаствовали. Даже награды за участие в боевых действиях получили. Ну и, собственно, все.

Бездомные моряки потерпели несколько лет и обратились с открытым письмом к президенту Петру Порошенко

"Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", — говорится в этом письме.

Если квартирный вопрос так и не будет решен, пишут военные, это подтолкнет многих после увольнения в запас к возвращению в Крым.

Вообще-то, глядя на общую ситуацию на Украине, можно предположить, что вопрос вряд ли будет решен. Но все же интересно, а почему терпение украинских моряков лопнуло именно сейчас? Может быть, это как-то связано с тем, что в марте Владимир Путин подписал указ о предоставлении жилья бывшим украинским военным с российским гражданством, которые живут в Крыму и были уволены в запас до момента воссоединения полуострова с Россией ? Понятно, что под действие этого указа подписанты письма не подпадают. Свой выбор они уже сделали — и когда покинули Крым, и когда отправились на так называемую АТО. Вероятно, они рассчитывали, что новая киевская власть все это им зачтет. Но получилось иначе. И вот тут-то ребята и призадумались. Посмотрели на своих бывших сослуживцев в российском Крыму, потом на себя — и пришли к определенным выводам. Вполне естественным в этой ситуации. Видно, уразумели на собственном примере, что на Украине и в России отношение к людям все же несколько разное.

Что немного удивляет — так это то, что, как сказано в письме, украинских военных до сих пор "поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей" со стороны Киева. Уж с их-то опытом поражаться уже пора прекращать.