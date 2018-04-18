В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг» 

Китайские военные признали дефектным авианосец «Ляонин», ранее купленный у Украины. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на статью Asia Times.
Издание утверждает, что Китай произвел более 1200 технологических элементов в попытках улучшить крейсер, однако возможности для усовершенствования оказались ограничены из-за «врожденных дефектов».
"Ляонин" значительно уступает американским авианосцам и требует замены, резюмирует издание, ссылаясь на репортаж государственной телекомпании, в котором летчик-испытатель рассказывает, в частности, об особенностях посадки истребителей на крейсер.
"Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг».