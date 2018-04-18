Медведчук: В Москве я выполняю просьбы Порошенко

«То что я делаю в Москве — я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко», — заявил он.

Медведчук пояснил, что поручения президента Украины касаются обмена пленными, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

По словам политика, Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, потому что он «самый объективный и имеет личный контакт с президентом РФ».

В феврале Петр Порошенко заявил, что Медведчук оказался наиболее эффективной кандидатурой в переговорах с Россией по вопросу пленных.