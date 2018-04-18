Медведчук: В Москве я выполняю просьбы Порошенко 

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, которое брала дочь Бориса Немцова Жанна.
Медведчук пояснил, что поручения президента Украины касаются обмена пленными, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.
По словам политика, Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, потому что он «самый объективный и имеет личный контакт с президентом РФ».
В феврале Петр Порошенко заявил, что Медведчук оказался наиболее эффективной кандидатурой в переговорах с Россией по вопросу пленных.
В декабре лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в этом вопросе. 15 ноября российский президент провёл телефонные переговоры с главами народных республик. В результате состоялся самый масштабный за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.