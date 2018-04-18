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Добкин рассказал, о чем Янукович договорился с Ярошем
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Добкин рассказал, о чем Янукович договорился с Ярошем 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил нардеп Михаил Добкин в ходе допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Адвокат попросил Добкина рассказать об обстоятельствах встречи Януковича в Харькове.
«21 февраля по спецсвязи мне позвонил глава Администрации президента Клюев и сказал, чтобы я ближе к ночи готовился к встрече главы государства», — сказал Добкин.
Он отметил, что через полтора часа Янукович позвонил ему лично и уточнил, все ли готово для его приезда и договорились, чтобы он встретил его около 22.00.
По словам Добкина, вместе с Януковичем на двух вертолетах в Харьков прилетели его младший сын Виктор Янукович, глава АП Андрей Клюев. По прилету Януковичу поступил звонок о захвате Межигорья.
«Янукович сказал, чтобы Якименко (экс-глава СБУ, — ред.) соединил его с Ярошем. После непродолжительного времени ему передали трубку, он разговаривал, как я понял, с Дмитрием Ярошем, говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание Межигорья не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса и информация о попытке штурма или захвата Межигорья снялась, потому что люди до Межигорья так и не дошли», — рассказал Добкин.
По словам нардепа, второй разговор Януковича с Ярошем не увенчался успехом и на территорию резиденции зашли посторонние люди.
Добкин также заявил, что 22 февраля Янукович общался с Арсением Яценюком.
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