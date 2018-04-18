Добкин рассказал, о чем Янукович договорился с Ярошем

Об этом сообщил нардеп Михаил Добкин в ходе допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Харькове. Адвокат попросил Добкина рассказать об обстоятельствах встречи Януковича

«21 февраля по спецсвязи мне позвонил глава Администрации президента Клюев и сказал, чтобы я ближе к ночи готовился к встрече главы государства», — сказал Добкин.

Он отметил, что через полтора часа Янукович позвонил ему лично и уточнил, все ли готово для его приезда и договорились, чтобы он встретил его около 22.00.

По словам Добкина, вместе с Януковичем на двух вертолетах в Харьков прилетели его младший сын Виктор Янукович, глава АП Андрей Клюев. По прилету Януковичу поступил звонок о захвате Межигорья.

«Янукович сказал, чтобы Якименко (экс-глава СБУ , — ред.) соединил его с Ярошем . После непродолжительного времени ему передали трубку, он разговаривал, как я понял, с Дмитрием Ярошем, говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание Межигорья не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса и информация о попытке штурма или захвата Межигорья снялась, потому что люди до Межигорья так и не дошли», — рассказал Добкин.

По словам нардепа, второй разговор Януковича с Ярошем не увенчался успехом и на территорию резиденции зашли посторонние люди.