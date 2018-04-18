Добкин обеспечил безопасность Тимошенко по просьбе Турчинова

Виктора Януковича. Об этом он сообщил на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины

По его словам, 22 февраля 2014 года ему на мобильный позвонил на тот момент и.о. президента Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть. В этой связи он попросил Добкина обеспечить безопасность осужденной Юлии Тимошенко

«Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт», — сказал он.

Добкин после этого поехал в больницу, где под охраной находилась Юлия Тимошенко, договорился с руководством спецподразделения «Альфа» и обеспечил безопасную доставку политика в аэропорт.

«Убедился, что есть транспорт, безопасность, что «Альфа» проводит, что ей (Тимошенко) ничего не угрожает, и поехал заниматься своей семьей», — сообщил он.

21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий освобождение Юлии Тимошенко, которая тогда находилась под арестом в харьковской больнице «Укрзализныци»