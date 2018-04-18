Добкин обеспечил безопасность Тимошенко по просьбе Турчинова 

Об этом он сообщил на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.
По его словам, 22 февраля 2014 года ему на мобильный позвонил на тот момент и.о. президента Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть. В этой связи он попросил Добкина обеспечить безопасность осужденной Юлии Тимошенко.
«Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт», — сказал он.
Добкин после этого поехал в больницу, где под охраной находилась Юлия Тимошенко, договорился с руководством спецподразделения «Альфа» и обеспечил безопасную доставку политика в аэропорт.
«Убедился, что есть транспорт, безопасность, что «Альфа» проводит, что ей (Тимошенко) ничего не угрожает, и поехал заниматься своей семьей», — сообщил он.
21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий освобождение Юлии Тимошенко, которая тогда находилась под арестом в харьковской больнице «Укрзализныци».
Тимошенко провела в тюрьме 2 года и 6 месяцев, большую часть из которых находилась в больнице из-за больной спины и голодовок. Ее обвинили в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. 22 февраля Тимошенко привезли в Киев и освободили.