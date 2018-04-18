Аксёнов рассказал, как Крым справляется с последствиями «украинской оккупации»

Глава республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что полуостров справился с последствиями «украинской оккупации», и сейчас уже можно говорить о завершении стрессового периода в жизни

Он отметил, что во времена, когда Крым был украинским, его бюджет составлял лишь 22,5 миллиарда рублей, в то время как на сегодняшний день без участия поступлений от Москвы региональный бюджет равняется 53 миллиардам.

По словам Аксёнова, республика еще не вышла по этому показателю на уровень других российских регионов, но это объясняется местной спецификой, связанной со сложностями в вопросах водоснабжение и энергетики, а также сложностями в привлечении инвесторов, пишут Argumenti.ru

Ранее «СП» сообщала, что уже осенью 2018 года планируется открыть движение грузовиков по Крымскому мосту.