Песков: вопрос Донбасса может решаться только путем реализации «Минска-2» 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Урегулирование ситуации в Донбассе может идти только путем реализации минских договоренностей, которые пока торпедируются украинской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации о плане, предложенном главой МВД Украины Арсеном Аваковым, по поэтапному возвращению киевскими властями контроля над Донбассом.
Песков напомнил, что «по общему консенсусу проблема Донбасса может решаться только путем реализации минских договоренностей». «Реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной», — заметил представитель Кремля.
Песков назвал также неуместным упоминание в этом контексте Крыма. «Это регион России, судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков не стал комментировать публикации вокруг планируемой консервации на территории провозглашенной ДНР шахты «Юный коммунар», где в 1979 году производилось ядерное испытание. «Я, к сожалению, вообще не располагаю этой информацией, поэтому я ничего не могу сказать», — отметил он.
После государственного переворота в феврале 2014 года жители Донбасса отказались признать его итоги, после чего новые власти начали силовую операцию против населения региона. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.
В феврале 2015 года стороны конфликта в Донбассе подписали минские договоренности, которые предполагают прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей, а также амнистию для всех участников событий, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Киев отказывается от амнистии для жителей Донбасса. При этом в отношении участников «евромайдана» действует закон, запрещающий их уголовное преследование.