Песков: вопрос Донбасса может решаться только путем реализации «Минска-2»

Песков напомнил, что «по общему консенсусу проблема Донбасса может решаться только путем реализации минских договоренностей». «Реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной», — заметил представитель Кремля.

Песков назвал также неуместным упоминание в этом контексте Крыма . «Это регион России , судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков не стал комментировать публикации вокруг планируемой консервации на территории провозглашенной ДНР шахты «Юный коммунар», где в 1979 году производилось ядерное испытание. «Я, к сожалению, вообще не располагаю этой информацией, поэтому я ничего не могу сказать», — отметил он.

После государственного переворота в феврале 2014 года жители Донбасса отказались признать его итоги, после чего новые власти начали силовую операцию против населения региона. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

В феврале 2015 года стороны конфликта в Донбассе подписали минские договоренности, которые предполагают прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей, а также амнистию для всех участников событий, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Киев отказывается от амнистии для жителей Донбасса. При этом в отношении участников «евромайдана» действует закон, запрещающий их уголовное преследование.