Крым становится вдвойне привлекательней для иностранного бизнеса

В мероприятии, как ожидается, примут участие около 3 тысяч человек.

«В этом году на ЯМЭФ мы ожидаем участие до 400 иностранных участников, что в два раза превышает количество участников, которые были в прошлом году», — отметил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов

Австрия, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Никарагуа. Он уточнил, что желание посетить полуостров выразили представители около 60 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В частности свои делегации направят Германия

«Не хочу называть пофамильно, потому что Украина не дремлет, а сразу принимает меры по давлению и запугиванию участников», — сказал Мурадов.