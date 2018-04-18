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Крым становится вдвойне привлекательней для иностранного бизнеса
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Крым становится вдвойне привлекательней для иностранного бизнеса 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В мероприятии, как ожидается, примут участие около 3 тысяч человек.
«В этом году на ЯМЭФ мы ожидаем участие до 400 иностранных участников, что в два раза превышает количество участников, которые были в прошлом году», — отметил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Он уточнил, что желание посетить полуостров выразили представители около 60 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В частности свои делегации направят Германия, Австрия, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Никарагуа.
«Не хочу называть пофамильно, потому что Украина не дремлет, а сразу принимает меры по давлению и запугиванию участников», — сказал Мурадов.
Ранее стало известно, что руководства Европейского союза и Украины, которые не признают результаты плебисцита 2014 года, оказывают давление на депутатов национальных парламентов и Европарламента, а также бизнесменов, которые собираются посетить ялтинский международный экономический форум, который пройдёт с 19 по 21 апреля.
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