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Радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев Великой Отечественной войны в Одессе
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Радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев Великой Отечественной войны в Одессе 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Украинские радикалы из организации С14 ("Сич") облили красной краской мемориальные доски с названиями городов-героев времен Великой Отечественной войны (ВОВ) на Аллее Славы в Одессе. Соответствующие фотографии они опубликовали в среду на странице организации в Facebook.
Радикалы облили краской мемориальные доски городу-герою Москве, Мурманску, Новороссийску, Волгограду и Туле. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ДАП (Донецкий аэропорт).
Аллея Славы — мемориальный комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенный в парке имени Тараса Шевченко в Одессе.
Это не первый случай вандализма украинских радикалов в отношении памятников советским воинам. Ранее, 13 апреля, члены той же группировки С14 облили красной краской и оставили оскорбительные надписи на памятнике Герою Советского Союза Николаю Ватутину в Киеве. В феврале представители «Правового сектора» (в РФ организация запрещена) осквернили, разбив несколько плит, монумент Славы, установленный в честь советских воинов во Львове.
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