Украина показала поставленные Польшей БМП 

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Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым

Порошенко решил разорвать ряд положений договора о дружбе с Россией

Порошенко уличили в сохранении контроля над «Рошен» в Липецке