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Украина показала поставленные Польшей БМП
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Украина показала поставленные Польшей БМП 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Украинские военные провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши.
Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин. По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек, сообщил концерн «Укроборонпром» на своей странице в Facebook.
«В самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей», — говорится в сообщении.
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