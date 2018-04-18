В Одессе радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев ВОВ

В Одессе на Аллее Славы радикалы закрасили краской названия российских городов-героев времен Великой Отечественной войны.

Как сообщило агентство «Интерфакс-Украина», вандалы написали на их месте названия украинских городов в зоне военной операции силовиков Украины в Донбассе.

Злоумышленники закрасили слова «Москва», «Мурманск», «Новороссийск», «Волгоград» и «Тула». Вместо них появились надписи «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск», «Мариуполь» и «ДАП» (Донецкий аэропорт).