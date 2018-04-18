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В Одессе радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев ВОВ
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В Одессе радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев ВОВ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Одессе на Аллее Славы радикалы закрасили краской названия российских городов-героев времен Великой Отечественной войны.
Как сообщило агентство «Интерфакс-Украина», вандалы написали на их месте названия украинских городов в зоне военной операции силовиков Украины в Донбассе.
Злоумышленники закрасили слова «Москва», «Мурманск», «Новороссийск», «Волгоград» и «Тула». Вместо них появились надписи «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск», «Мариуполь» и «ДАП» (Донецкий аэропорт).
Аллея Славы — мемориальный комплекс в память о павших в годы Великой Отечественной войны, он расположен в Одессе в парке имени Тараса Шевченко.
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