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Украинские борцы приедут в Россию вопреки запрету Киева
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Украинские борцы приедут в Россию вопреки запрету Киева 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Сборная Украины по борьбе выступит на Чемпионате Европы несмотря на указ минспорта о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.
Украинская сборная выступит на Чемпионате Европы по борьбе в Москве несмотря на запрет со стороны своего правительства. Об этом сообщили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.
«Решение принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины из-за неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы», — говорится в сообщении.
Ранее, в марте, министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте украинскими спортсменами соревнований в России.
Чемпионат Европы по борьбе пройдет с 29 апреля по 7 мая 2018 года в дагестанском Каспийске.
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