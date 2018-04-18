Сенатор от Крыма прокомментировал обращение офицеров ВМСУ, пригрозивших вернуться на полуостров

И это далеко не единственное обещание, которая не выполнила украинская власть. Я напомню, ранее Порошенко обещал общественности мир в Донбассе, но кровопролитная гражданская война продолжается там уже не один год. Власти регулярно заявляют о необходимости соблюдения минских соглашений, но ни единого шага в этом направлении сделано не было

— Сергей Цеков.

О планах моряков вернуться в Крым сенатор заявил, что они сами называли себя участниками АТО. Также Цеков выразил сомнения в том, что украинских офицеров примут на полуострове.

Допускаю, что некоторые из них в будущем могут быть осуждены за военные преступления, совершенные в Донбассе, если таковые имели место. Ведь в отношении многих украинских военных в России возбуждены уголовные дела за их деяния. Резюмируя, могу сказать, что мы не ждем украинских моряков с распростертыми объятиями

— Сергей Цеков.

Он добавил, что крымские власти всячески поддерживают военных, которые после воссоединения Крыма и России остались на полуострове. Что касается жилищного вопроса тех моряков, которые обратились к Порошенко , то, по мнению сенатора, он остается открытым. Цеков уверен, «если

кто-то и получит жилье, то это будут единицы».

Накануне украинские моряки, которые в 2014 году покинули Крым, написали президенту страны Петру Порошенко письмо. Они попросили предоставить им жилье на Украине вместо того, которое они оставили на полуострове.