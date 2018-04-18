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Сенатор от Крыма прокомментировал обращение офицеров ВМСУ, пригрозивших вернуться на полуостров
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Сенатор от Крыма прокомментировал обращение офицеров ВМСУ, пригрозивших вернуться на полуостров 

360tv.ru 1 час назад
Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков прокомментировал письмо офицеров ВМСУ, которое они написали Порошенко. Цеков отметил, что невыполнение обещаний лидером Украины компрометирует действующий режим и самого Порошенко. Об этом сообщило РИА ФАН.
И это далеко не единственное обещание, которая не выполнила украинская власть. Я напомню, ранее Порошенко обещал общественности мир в Донбассе, но кровопролитная гражданская война продолжается там уже не один год. Власти регулярно заявляют о необходимости соблюдения минских соглашений, но ни единого шага в этом направлении сделано не было
— Сергей Цеков.
О планах моряков вернуться в Крым сенатор заявил, что они сами называли себя участниками АТО. Также Цеков выразил сомнения в том, что украинских офицеров примут на полуострове.
Допускаю, что некоторые из них в будущем могут быть осуждены за военные преступления, совершенные в Донбассе, если таковые имели место. Ведь в отношении многих украинских военных в России возбуждены уголовные дела за их деяния. Резюмируя, могу сказать, что мы не ждем украинских моряков с распростертыми объятиями
— Сергей Цеков.
Он добавил, что крымские власти всячески поддерживают военных, которые после воссоединения Крыма и России остались на полуострове. Что касается жилищного вопроса тех моряков, которые обратились к Порошенко, то, по мнению сенатора, он остается открытым. Цеков уверен, «если
кто-то  и получит жилье, то это будут единицы».
Накануне украинские моряки, которые в 2014 году покинули Крым, написали президенту страны Петру Порошенко письмо. Они попросили предоставить им жилье на Украине вместо того, которое они оставили на полуострове.
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