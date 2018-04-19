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В Приднестровье раскритиковали работу молдавской таможни на границе Украины
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В Приднестровье раскритиковали работу молдавской таможни на границе Украины 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Русская планета
ТИРАСПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Майклом Скэнланом заявил о проблемах для приднестровцев на границе с Украиной, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
По словам Красносельского, проблемы создают молдавские таможенники из состава совместного с украинскими коллегами поста в населенном пункте Кучурган на приднестровском участке границы с Украиной.
Глава ПМР напомнил собеседнику о том, что 17 апреля в сотрудники таможенной службы Молдавии провели встречу с приднестровскими предпринимателями, в ходе которой заявили о второй фазе совместного с Украиной таможенного контроля в Кучурганах. Ранее молдавские политики, в том числе президент Молдавии Игорь Додон, говорили о том, что никаких ограничений перемещения через данный пост не будет, и этот вопрос к экономике не имеет никакого отношения.
"Сегодня проблемы возникают. Вчера задержали груз с медикаментами, ничего толком не объяснив. Потом отпустили с формулировкой «в виде исключения», — приводит пресс-служба слова Красносельского. По его словам, молдавской таможней планируется введение контроля в отношении физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.
"То есть применяются реальные рычаги давления. По большому счету, создаются новые блокадные условия существования Приднестровья", — отметил приднестровский лидер.
Он сделал акцент на том, что под угрозой находится экономическая безопасность республики, сообщил о запланированном на ближайшее время заседании Совета безопасности ПМР по проблеме совместного контроля.
"Сегодня Приднестровье демонстрирует экономический рост: растут показатели экспорта, импорта… А происходящее сегодня может свести на нет наши усилия, уже достигнутые успехи", — подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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