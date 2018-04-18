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Сын Че Гевары попал в «Миротворец» за поездку в Крым
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Сын Че Гевары попал в «Миротворец» за поездку в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Эрнесто Гевара Марч — сын одного из лидеров Кубинской революции Эрнесто Че Гевара — внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Согласно формулировке Эрнесто Гевара Марч внесен в так называемое «чистилище» ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым».
Также ему вменяется участие в «пропагандистских акциях России» и «попытках легализации аннексии Крыма».
При этом самого Эрнесто Че Гевару, который в 1959 году вместе со своими соратниками свергнул проамериканский диктаторский режим Фульхенсио Батисты на Кубе в 1959 году, редакторы «Миротворца» назвали «латиноамериканским убийцей и террористом».
Эрнесто Гевара прибыл в Крым во вторник. Он примет участие в открытии выставки архивных фотодокументов, посвященной его отцу. Экспозиция начнет работать в среду в симферопольской библиотеке им. Франко.
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