Безграмотный украинский сайт замахнулся на родню Че Гевары

Об этом сообщает пресс-служба сайта в Facebook.

«Сын латиноамериканского убийцы и террориста Че Гевары пошел по стопам отца. Теперь он в «Чистилище» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым , а также за участие в пропагандистских акциях России (страна-агрессор), направленных на легализацию аннексии АР Крым», — говорится в сообщении.

Примечательно, что фамилию отца Эрнесто Гевары Марча сотрудники сайта написали с ошибкой — «Чегевара». Настоящее имя революционера — Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна. Прозвище «Че» он получил за свое аргентинское происхождение и употребление им междометия che, что распространено в Аргентине

Сегодня Эрнесто Гевара Марч должен будет открыть в Симферополе выставку архивных документов, посвященную отцу.

Крым стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Причиной референдума был госпереворот в результате Майдана в Киеве.

Примечательно, что в Крыму находится военная база в Перевальном, не прекращавшая свою деятельность и в то время, когда Крым входил в состав Украины. Во времена СССР на базе в Перевальном проходили подготовку в том числе и кубинские специалисты.