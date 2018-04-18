Аксенов: спецслужбы не допустят провокаций в день открытия Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин , общаясь 14 марта со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по переправе, открытие которой запланировано на декабрь, откроют раньше запланированного срока. Руководитель компании «Стройгазмонтаж» , которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг , отметил, что автомобильную часть моста могут сдать после 9 мая.

"Провокации [со стороны Украины] мы ждем постоянно, но, поверьте, готовность высокая с точки зрения любых атак, в том числе информационных. Профессиональная подготовка ФСБ , МВД, Росгвардии высокая", — сказал Аксенов.

По его словам, киевская власть совершает действия, «не думая о последствиях для Украины». «С нынешней киевской властью ничего исключать нельзя. Они абсолютно несамостоятельны и выполняют приказы американцев, не думая о последствиях для Украины. Сначала говорили, что Крымского моста вообще нет, теперь несут какую-то чепуху в СМИ, что будут препятствовать движению по мосту», — отметил политик.

Он уверен, что Крым «справится со всеми вызовами». «Наши силовые структуры надежно обеспечивают безопасность Крымского моста и Крыма в целом», — заявил глава региона.

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла , затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально— экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.

На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.