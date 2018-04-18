Аксенов: спецслужбы не допустят провокаций в день открытия Крымского моста 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы не допустят провокаций со стороны Украины в день открытия транспортного перехода через Керченский пролив между Крымом и материковой Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил глава республики Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин, общаясь 14 марта со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по переправе, открытие которой запланировано на декабрь, откроют раньше запланированного срока. Руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг, отметил, что автомобильную часть моста могут сдать после 9 мая.
"Провокации [со стороны Украины] мы ждем постоянно, но, поверьте, готовность высокая с точки зрения любых атак, в том числе информационных. Профессиональная подготовка ФСБ, МВД, Росгвардии высокая", — сказал Аксенов.
По его словам, киевская власть совершает действия, «не думая о последствиях для Украины». «С нынешней киевской властью ничего исключать нельзя. Они абсолютно несамостоятельны и выполняют приказы американцев, не думая о последствиях для Украины. Сначала говорили, что Крымского моста вообще нет, теперь несут какую-то чепуху в СМИ, что будут препятствовать движению по мосту», — отметил политик.
Он уверен, что Крым «справится со всеми вызовами». «Наши силовые структуры надежно обеспечивают безопасность Крымского моста и Крыма в целом», — заявил глава региона.
Стройка века
Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.
Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально— экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.
В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.
На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.