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Аксенов: Крым преодолел последствия «украинской оккупации»
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Аксенов: Крым преодолел последствия «украинской оккупации» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Республика Крым за четыре года после воссоединения с Россией преодолела последствия «украинской оккупации», считает глава региона Сергей Аксенов.
"Стрессовый период [для Крыма] точно закончился… По большому счету мы преодолели последствия украинской оккупации", — сказал он в интервью ТАСС.
В качестве примера Аксенов привел состояние крымской казны в украинский период региона и после его воссоединения с РФ. «В период Украины бюджет Крыма был 22,5 млрд в рублях. Мы планируем, что в 2018 году наши сборы составят 53 млрд рублей. Это без учета федеральной помощи. При том, что формально бюджет Крыма без ФЦП (федеральная целевая программа — прим. ТАСС) составляет 74 млрд рублей», — рассказал он.
Вместе с тем глава Крыма считает, что по ряду позиций в экономике республика «еще не вышла на уровень других субъектов».
"Все-таки в Крыму особая ситуация и с водоснабжением, и с энергоснабжением, и в некоторых других сферах, начиная с работы с инвесторами, возможностей организации международных перелетов или морского сообщения и так далее. Таких проблем в других субъектах нет. Но, несмотря на сложности, экономика развивается… Сейчас надо задействовать все экономические инструменты, увеличить поддержку малого и среднего бизнеса", — отметил Аксенов.
По его словам, «то, что Россия делает с точки зрения формирования инфраструктуры — это колоссальные средства и колоссальные перспективы для республики». «Но не надо забывать о придомовых территориях, о благоустройстве, а это уже задачи республиканских органов, муниципалитетов. Во многом именно по ситуации на таком локальном уровне люди оценивают нашу работу», — добавил политик.
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