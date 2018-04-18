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В Крым с Украины не пустили попугаев и «сомнительную» курятину
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В Крым с Украины не пустили попугаев и «сомнительную» курятину 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. За минувшую неделю государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю пресекли попытку ввоза в Крым с Украины 182,1 кг продукции животного происхождения и 2 птиц без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Запрещенные к ввозу товары инспекторы выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства. За тот же период они допустили к ввозу в Крым 61 животное.
В пресс-службе напомнили, что на основании норм и требований Положения «О едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза», потенциально опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины.
С начала года специалисты Управления выявили и вернули на Украину 2853,6 кг продуктов животного происхождения и 56 животных и птиц. Вместе с тем, инспекторы допустили к ввозу в Крым 740 животных.
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