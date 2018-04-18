Коротченко: Наличие Украины в рейтинге лучших армий мира смехотворно

Об этом сообщается на сайте компании.

В 2017 году в рейтинге Global Firepower Украина заняла 30 место, в этом году поднялась на одну строчку. Соседями Украины по рейтингу является Чехия (30 место) и Греция (28 место). Первое место заняла армия США , второе — РФ , а третье — Кита

Global Firepower учитывала 55 индивидуальных факторов. По этой системе оценки, меньшие по численности, но технологически продвинутые армии, конкурируют с большими, но не такими развитыми.

Как сообщается, рейтинг зависит не от общего количества оружия (хотя это фактор), а от разнообразия вооружений в количестве, обеспечивающем лучший баланс имеющегося оружия. Так, стратегическая и тактическая ценность наличия 100 минных тральщиков в одной армии не равна наличию 10 авианосцев в другой.

Ядерный арсенал не учитывался, но страны, которые его имеют получили бонусные баллы. Страны с большим количеством населения получили высшие рейтинги, из-за наличия персонала для поддержки и войны и промышленности.

Страны НАТО получили бонусы за счет теоретического распределения ресурсов, если один из участников примет участие в войне.

«Объективных критериев, которые позволяют судить, какая армия лучше, какая хуже — не существует. Это попытки экспертов взять разные показатели и на основе каких-то умозрительных заключений делать какие-то выводы. Тем более смехотворным выглядит наличие Украины в рейтинге лучших армий мира, вооруженные силы которой обладают оружием, произведенным 30 и более лет назад. Они могут воевать только против слабо обученных ополченцев. К сожалению, критерием относительно вооруженных сил является реальная война. И лучше, чтобы этого никогда не происходило», — заключил эксперт.